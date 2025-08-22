עוד על APED

APED (APED) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:50:41 (UTC+8)

APED (APED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.35
$ 0.35$ 0.35
24 שעות נמוך
$ 0.411
$ 0.411$ 0.411
גבוה 24 שעות

$ 0.35
$ 0.35$ 0.35

$ 0.411
$ 0.411$ 0.411

$ 15.828772100274763
$ 15.828772100274763$ 15.828772100274763

$ 0.13723383845829235
$ 0.13723383845829235$ 0.13723383845829235

+1.20%

-0.95%

-7.39%

-7.39%

APED (APED) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3611. במהלך 24 השעות האחרונות, APED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.35 לבין שיא של $ 0.411, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.828772100274763, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.13723383845829235.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APED השתנה ב +1.20% במהלך השעה האחרונה, -0.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

APED (APED) מידע שוק

No.2529

$ 351.89K
$ 351.89K$ 351.89K

$ 53.94K
$ 53.94K$ 53.94K

$ 361.10K
$ 361.10K$ 361.10K

974.49K
974.49K 974.49K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

97.44%

ETH

שווי השוק הנוכחי של APED הוא $ 351.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.94K. ההיצע במחזור של APED הוא 974.49K, עם היצע כולל של 1000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 361.10K.

APED (APED) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של APEDהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.003479-0.95%
30 ימים$ -0.0489-11.93%
60 ימים$ +0.0578+19.05%
90 ימים$ -0.0964-21.08%
APED שינוי מחיר היום

היום,APED רשם שינוי של $ -0.003479 (-0.95%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

APED שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0489 (-11.93%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

APED שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,APED ראה שינוי של $ +0.0578 (+19.05%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

APED שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0964 (-21.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של APED (APED)?

בדוק את APED עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAPED (APED)

$APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time.

APED זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול APEDההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAPED את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים APEDאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAPED לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

APEDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה APED (APED) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות APED (APED) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור APED.

בדוק את APED תחזית המחיר עכשיו‏!

APED (APED) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של APED (APED) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על APED הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות APED (APED)

מחפש איך לקנותAPED? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש APEDב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

APED למטבעות מקומיים

APED מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של APED, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרAPED הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על APED

כמה שווה APED (APED) היום?
החי APEDהמחיר ב USD הוא 0.3611 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי APED ל USD?
המחיר הנוכחי של APED ל USD הוא $ 0.3611. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של APED?
שווי השוק של APED הוא $ 351.89K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של APED?
ההיצע במחזור של APED הוא 974.49K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של APED?
‏‏APED השיג מחיר שיא (ATH) של 15.828772100274763 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של APED?
APED ‏‏רשם מחירATL של 0.13723383845829235 USD.
מהו נפח המסחר של APED?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור APED הוא $ 53.94K USD.
האם APED יעלה השנה?
APED ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את APED תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:50:41 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

