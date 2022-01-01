APED (APED) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי APED (APED), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

APED (APED) מידע $APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time. אתר רשמי: https://apedcto.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xe0151763455a8a021e64880c238ba1cff3787ff0 קנה APEDעכשיו!

APED (APED) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור APED (APED), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 333.86K $ 333.86K $ 333.86K ההיצע הכולל: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M אספקה במחזור: $ 974.49K $ 974.49K $ 974.49K FDV (שווי מדולל מלא): $ 342.60K $ 342.60K $ 342.60K שיא כל הזמנים: $ 15.9361 $ 15.9361 $ 15.9361 שפל כל הזמנים: $ 0.13723383845829235 $ 0.13723383845829235 $ 0.13723383845829235 מחיר נוכחי: $ 0.3426 $ 0.3426 $ 0.3426 למידע נוסף על APED (APED) מחיר

APED (APED) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של APED (APED) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של APED אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות APEDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את APEDטוקניומיקה, חקרו אתAPEDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות APED מעוניין להוסיף את APED (APED) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת APED, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות APED ב-MEXC עכשיו!

APED (APED) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של APEDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה APED עכשיו את היסטוריית המחירים!

APED חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן APED עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו APED משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה APEDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

