ALEX Lab מחיר היום

מחיר ALEX Lab (ALEX) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00168, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALEX ל ILS הוא ₪ 0.00168 לכל ALEX.

ALEX Lab כרגע מדורג במקום #1918 לפי שווי שוק של ₪ 1.02M, עם היצע במחזור של 606.49M ALEX. ב‑24 השעות האחרונות, ALEX סחר בין ₪ 0.00157 (נמוך) ל ₪ 0.00169 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.599026928916979852, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0015060213665940368.

ביצועים לטווח קצר, ALEX נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +26.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 53.48K.

ALEX Lab (ALEX) מידע שוק

דירוג No.1918 שווי שוק ₪ 1.02M₪ 1.02M ₪ 1.02M נפח (24 שעות) ₪ 53.48K₪ 53.48K ₪ 53.48K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 1.68M₪ 1.68M ₪ 1.68M אספקת מחזור 606.49M 606.49M 606.49M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 606,489,877.3 606,489,877.3 606,489,877.3 שיעור מחזור 60.64% בלוקצ'יין ציבורי STACKS

שווי השוק הנוכחי של ALEX Lab הוא ₪ 1.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 53.48K. ההיצע במחזור של ALEX הוא 606.49M, עם היצע כולל של 606489877.3. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 1.68M.