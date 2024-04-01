ALEX

At ALEX, we build DeFi primitives targeting developers looking to build ecosystem on Bitcoin, enabled by Stacks. As such, we focus on trading, lending and borrowing of crypto assets with Bitcoin as the settlement layer and Stacks as the smart contract layer. At the core of this focus is the automated market making ("AMM") protocol, which allows users to exchange one crypto asset with another trustlessly. Launched in January 2022, we are the biggest DeFi on Bitcoin, bringing your Bitcoin to life.

שֵׁםALEX

דירוגNo.1608

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0,04%

אספקת מחזור606.489.877,3

מקסימום היצע1.000.000.000

אספקה כוללת606.489.877,3

שיעור מחזור0.6064%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.5532965151961868,2024-04-01

המחיר הנמוך ביותר0.004050255903986466,2025-09-04

בלוקצ'יין ציבוריSTACKS

Loading...