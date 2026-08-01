2016 מחיר היום

מחיר 2016 (2016) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 2016 ל USD הוא $ 0 לכל 2016.

2016 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,555.46, עם היצע במחזור של 999.10M 2016. ב‑24 השעות האחרונות, 2016 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00457346, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 2016 נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו +53.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

2016 (2016) מידע שוק

שווי שוק $ 18.56K$ 18.56K $ 18.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.56K$ 18.56K $ 18.56K אספקת מחזור 999.10M 999.10M 999.10M אספקה כוללת 999,095,496.733614 999,095,496.733614 999,095,496.733614

שווי השוק הנוכחי של 2016 הוא $ 18.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 2016 הוא 999.10M, עם היצע כולל של 999095496.733614. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.56K.