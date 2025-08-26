0xsim by Virtuals (SAGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00202393 $ 0.00202393 $ 0.00202393 24 שעות נמוך $ 0.00221312 $ 0.00221312 $ 0.00221312 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00202393$ 0.00202393 $ 0.00202393 גבוה 24 שעות $ 0.00221312$ 0.00221312 $ 0.00221312 שיא כל הזמנים $ 0.00919017$ 0.00919017 $ 0.00919017 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.62% שינוי מחיר (7D) -6.31% שינוי מחיר (7D) -6.31%

0xsim by Virtuals (SAGE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00202684. במהלך 24 השעות האחרונות, SAGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00202393 לבין שיא של $ 0.00221312, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00919017, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAGE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

0xsim by Virtuals (SAGE) מידע שוק

שווי שוק $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 0xsim by Virtuals הוא $ 2.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAGE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.03M.