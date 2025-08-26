0xsim by Virtuals מחיר (SAGE)
0xsim by Virtuals (SAGE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00202684. במהלך 24 השעות האחרונות, SAGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00202393 לבין שיא של $ 0.00221312, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00919017, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAGE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של 0xsim by Virtuals הוא $ 2.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAGE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.03M.
במהלך היום, השינוי במחיר של 0xsim by Virtualsל USDהיה $ -0.000120827421936934.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של0xsim by Virtuals ל USDהיה . $ +0.0016457036.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של0xsim by Virtuals ל USDהיה $ +0.0041313659.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 0xsim by Virtualsל USDהיה $ +0.0005554459588061372.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000120827421936934
|-5.62%
|30 ימים
|$ +0.0016457036
|+81.20%
|60 ימים
|$ +0.0041313659
|+203.83%
|90 ימים
|$ +0.0005554459588061372
|+37.75%
Your AI-powered key to navigating crypto with confidence: 0xsim.ai. We deliver real-time market analytics, deep token insights, and intelligent AI analysis across all major EVM networks and Solana. Easily understand the market with clear charts, volume data, and trend analysis. Our AI, uniquely trained on comprehensive token data, provides actionable insights, putting expert analysis at your fingertips. Trade smarter with our upcoming limitless limit orders, allowing you to trigger trades based on virtually any future event you can describe – quantitative or qualitative. Utilizing reliable 0xv2 for EVM and Jupiter for Solana, 0xsim.ai makes sophisticated crypto tools accessible through the power of AI. Visit terminal.0xsim.ai to get started!
כמה יהיה 0xsim by Virtuals (SAGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 0xsim by Virtuals (SAGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 0xsim by Virtuals.
בדוק את 0xsim by Virtuals תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של 0xsim by Virtuals (SAGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
