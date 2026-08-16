قیمت امروز zkLink

قیمت لحظه‌ ای zkLink (ZKL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.69% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZKL به USD برابر با $ 0 برای هر ZKL می‌ باشد.

توکن zkLink در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 121,227 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 603.33M ZKL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZKL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.750654 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZKL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -7.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 77.63K رسیده است.

اطلاعات بازار zkLink (ZKL)

ارزش بازار $ 121.23K$ 121.23K $ 121.23K حجم (24 ساعته) $ 77.63K$ 77.63K $ 77.63K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 200.93K$ 200.93K $ 200.93K سرمایه در گردش 603.33M 603.33M 603.33M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی zkLink برابر است با $ 121.23K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 77.63K. عرضه در گردش ZKL برابر است با 603.33M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 200.93K است.