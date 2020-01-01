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برترین توکن‌ های لایه 3 (L3) بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش لایه 3 (L3) را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00527414
-0.07%
+0.01%
-4.62%
$ 26.21M
$ 581.91K
2
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.025105
+0.08%
-0.00%
-12.15%
$ 23.42M
$ 2.66M
3
Xai
Xai
XAI
$ 0.00684
-1.21%
+0.07%
-3.70%
$ 14.05M
$ 16.80M
4
Yellow
Yellow
YELLOW
$ 0.04026511
-1.63%
-0.01%
+21.35%
$ 7.81M
$ 295.79K
5
WINR Protocol
WINR Protocol
WINR
$ 0.0044423
+0.01%
-0.00%
+0.81%
$ 3.94M
$ 20.07
6
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04240763
+0.01%
-0.00%
-4.38%
$ 2.24M
$ 4.72K
7
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 1.65
0.00%
+0.01%
-12.70%
$ 1.48M
$ 1.01K
8
TN100x
TN100x
TN100X
$ 1.617E-5
-0.06%
-0.60%
-5.82%
$ 138.96K
--
9
zkLink
zkLink
ZKL
$ 0.00020225
+0.33%
+0.00%
-5.36%
$ 122.02K
$ 77.18K
10
RCADE Network
RCADE Network
RCADE
$ 4.48E-6
0.00%
+40.40%
+116.43%
$ 37.22K
--
11
Privashh
Privashh
SHH
$ 2.08569E-7
0.00%
+5.90%
0.00%
$ 20.86K
--

سوالات متداول

توکن‌ های لایه 3 (L3) چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های لایه 3 (L3) به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 11 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $79.47M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن لایه 3 (L3) چیست؟
در میان توکن‌ های دسته لایه 3 (L3) که در MEXC رصد می‌شوند، توکن RCADE با ثبت تغییر قیمتی 40.40% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن لایه 3 (L3) در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 11 توکن از دسته لایه 3 (L3) را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص لایه 3 (L3) می‌توان به ORBS, CTSI, XAI اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته لایه 3 (L3) چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های لایه 3 (L3) در حال حاضر حدود $79.47M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش لایه 3 (L3)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.