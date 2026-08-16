قیمت امروز ZINC

قیمت لحظه‌ ای ZINC (ZINC) در حال حاضر برابر با $ 0.999699 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZINC به USD برابر با $ 0.999699 برای هر ZINC می‌ باشد.

توکن ZINC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 187,248 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 381.39K ZINC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZINC در بازه‌ ای بین $ 0.970051 (حداقل) و $ 1.15 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 26.16 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.625313 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZINC طی یک ساعت گذشته به میزان +2.84% و در هفت روز اخیر به میزان +0.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 14.05K رسیده است.

اطلاعات بازار ZINC (ZINC)

ارزش بازار $ 187.25K$ 187.25K $ 187.25K حجم (24 ساعته) $ 14.05K$ 14.05K $ 14.05K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 382.09K$ 382.09K $ 382.09K سرمایه در گردش 381.39K 381.39K 381.39K عرضه کل 382,249.259288559 382,249.259288559 382,249.259288559

ارزش بازار فعلی ZINC برابر است با $ 187.25K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 14.05K. عرضه در گردش ZINC برابر است با 381.39K، و عرضه کل آن 382249.259288559 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 382.09K است.