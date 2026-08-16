قیمت امروز Zeta

قیمت لحظه‌ ای Zeta (ZEX) در حال حاضر برابر با $ 0.00122931 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZEX به USD برابر با $ 0.00122931 برای هر ZEX می‌ باشد.

توکن Zeta در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 230,831 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 187.77M ZEX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZEX در بازه‌ ای بین $ 0.00113093 (حداقل) و $ 0.00132731 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.307774 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00100408 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZEX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -6.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.09K رسیده است.

اطلاعات بازار Zeta (ZEX)

ارزش بازار $ 230.83K$ 230.83K $ 230.83K حجم (24 ساعته) $ 1.09K$ 1.09K $ 1.09K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M سرمایه در گردش 187.77M 187.77M 187.77M عرضه کل 999,996,274.187321 999,996,274.187321 999,996,274.187321

ارزش بازار فعلی Zeta برابر است با $ 230.83K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.09K. عرضه در گردش ZEX برابر است با 187.77M، و عرضه کل آن 999996274.187321 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.23M است.