قیمت امروز ZENIX

قیمت لحظه‌ ای ZENIX (ZENIX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZENIX به USD برابر با $ 0 برای هر ZENIX می‌ باشد.

توکن ZENIX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18,256.42 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 50.00B ZENIX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZENIX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZENIX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +13.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ZENIX (ZENIX)

ارزش بازار $ 18.26K$ 18.26K $ 18.26K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.26K$ 18.26K $ 18.26K سرمایه در گردش 50.00B 50.00B 50.00B عرضه کل 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ZENIX برابر است با $ 18.26K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ZENIX برابر است با 50.00B، و عرضه کل آن 50000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.26K است.