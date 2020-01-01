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برترین توکن‌ های با تم سلبریتی‌ها بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش با تم سلبریتی‌ها را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
YZY
YZY
YZY
$ 0.29174
0.00%
-0.00%
-1.16%
$ 87.22M
$ 122.18K
2
BULLA
BULLA
BULLA
$ 0.018906
+1.23%
+24.48%
+39.27%
$ 20.36M
$ 21.95M
3
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.00624
+0.90%
-8.99%
+11.85%
$ 6.30M
$ 15.03M
4
Energy
Energy
$NRG
$ 0.00230297
-0.87%
+0.01%
-0.31%
$ 2.26M
$ 15.66K
5
RNT
RNT
RNT
$ 0.00105871
0.00%
-0.01%
-5.54%
$ 1.04M
$ 4.36K
6
Million
Million
MM
$ 0.993057
+0.07%
-0.00%
+0.58%
$ 993.08K
$ 11.83
7
Mother Iggy
Mother Iggy
MOTHER
$ 0.00073374
+0.04%
-0.00%
-5.83%
$ 708.33K
$ 1.20K
8
Swasticoin
Swasticoin
YZY
$ 0.00057645
+0.59%
+0.05%
-1.97%
$ 576.44K
$ 6.73K
9
N3on
N3on
N3ON
$ 0.00039601
0.00%
--
-0.03%
$ 396.01K
$ 3.36
10
Woman Yelling At Cat
Woman Yelling At Cat
WYAC
$ 0.00038081
+0.21%
+0.11%
-19.65%
$ 376.89K
$ 5.08K
11
FAFO
FAFO
FAFO
$ 0.00022835
+0.95%
+0.01%
+11.07%
$ 228.24K
$ 1.30K
12
HAMI
HAMI
$HAMI
$ 0.00018146
+0.11%
--
+3.74%
$ 181.41K
$ 53.00
13
Top G
Top G
TOPG
$ 0.00015469
+0.17%
+0.01%
-2.03%
$ 154.69K
$ 19.24
14
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0.00210468
0.00%
--
-3.50%
$ 92.61K
$ 210.47
15
Jason Derulo
Jason Derulo
JASON
$ 3.304E-5
-2.36%
-2.00%
-4.43%
$ 33.04K
--
16
WAP
WAP
WAP
$ 2.38E-5
-0.04%
+0.90%
-2.06%
$ 23.79K
--
17
Waka Flocka
Waka Flocka
FLOCKA
$ 2.085E-5
0.00%
+5.20%
-4.84%
$ 20.85K
--
18
Ronaldinho Coin
Ronaldinho Coin
STAR10
$ 5.296E-5
0.00%
+0.20%
+1.75%
$ 16.21K
--
19
FIT
FIT
FIT
$ 0.00004821
-0.02%
+0.04%
-0.17%
--
$ 114.03M

سوالات متداول

توکن‌ های با تم سلبریتی‌ها چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های با تم سلبریتی‌ها به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 19 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $120.98M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن با تم سلبریتی‌ها چیست؟
در میان توکن‌ های دسته با تم سلبریتی‌ها که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BULLA با ثبت تغییر قیمتی 24.48% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن با تم سلبریتی‌ها در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 19 توکن از دسته با تم سلبریتی‌ها را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص با تم سلبریتی‌ها می‌توان به YZY, BULLA, KEKIUS اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته با تم سلبریتی‌ها چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های با تم سلبریتی‌ها در حال حاضر حدود $120.98M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش با تم سلبریتی‌ها، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.