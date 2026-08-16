قیمت امروز Yona

قیمت لحظه‌ ای Yona (YONA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YONA به USD برابر با $ 0 برای هر YONA می‌ باشد.

توکن Yona در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 32,185 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 350.64M YONA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YONA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01075549 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YONA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.12% و در هفت روز اخیر به میزان +3.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Yona (YONA)

ارزش بازار $ 32.19K$ 32.19K $ 32.19K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 91.79K$ 91.79K $ 91.79K سرمایه در گردش 350.64M 350.64M 350.64M عرضه کل 999,991,279.904064 999,991,279.904064 999,991,279.904064

ارزش بازار فعلی Yona برابر است با $ 32.19K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YONA برابر است با 350.64M، و عرضه کل آن 999991279.904064 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 91.79K است.