قیمت امروز Yochi

قیمت لحظه‌ ای Yochi (YOCHI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YOCHI به USD برابر با $ 0 برای هر YOCHI می‌ باشد.

توکن Yochi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,536,881 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 192.11B YOCHI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YOCHI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YOCHI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Yochi (YOCHI)

ارزش بازار $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M سرمایه در گردش 192.11B 192.11B 192.11B عرضه کل 192,111,966,450.14478 192,111,966,450.14478 192,111,966,450.14478

ارزش بازار فعلی Yochi برابر است با $ 1.54M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YOCHI برابر است با 192.11B، و عرضه کل آن 192111966450.14478 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.54M است.