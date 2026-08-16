قیمت امروز Yo mama

قیمت لحظه‌ ای Yo mama (YOMAMA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 22.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YOMAMA به USD برابر با $ 0 برای هر YOMAMA می‌ باشد.

توکن Yo mama در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,764.63 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.60M YOMAMA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YOMAMA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00172407 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YOMAMA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -48.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Yo mama (YOMAMA)

ارزش بازار $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K سرمایه در گردش 999.60M 999.60M 999.60M عرضه کل 999,602,665.924766 999,602,665.924766 999,602,665.924766

ارزش بازار فعلی Yo mama برابر است با $ 14.76K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YOMAMA برابر است با 999.60M، و عرضه کل آن 999602665.924766 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.76K است.