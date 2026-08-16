قیمت امروز YAKA

قیمت لحظه‌ ای YAKA (YAKA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YAKA به USD برابر با $ 0 برای هر YAKA می‌ باشد.

توکن YAKA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10.902,65 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 163,78M YAKA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YAKA در بازه‌ ای بین $ 0,0 (حداقل) و $ 0,0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,01569044 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YAKA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0,00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار YAKA (YAKA)

ارزش بازار $ 10,90K$ 10,90K $ 10,90K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 38,08K$ 38,08K $ 38,08K سرمایه در گردش 163,78M 163,78M 163,78M عرضه کل 801.597.199,6421947 801.597.199,6421947 801.597.199,6421947

ارزش بازار فعلی YAKA برابر است با $ 10,90K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YAKA برابر است با 163,78M، و عرضه کل آن 801597199.6421947 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 38,08K است.