xSUIXSUI چیست

xSUI is a tokenized version of staked SUI. When users stake SUI via Momentum Finance, they receive xSUI in return, a liquid token that continuously accrues staking rewards while remaining usable across DeFi protocols. In a DeFi landscape that demands both performance and flexibility, xSUI enables users to earn staking rewards without locking up their SUI, unlocking new opportunities across trading, lending, and liquidity provisioning. xSUI is minted through SpringSui, the secure, non-custodial staking framework for Sui. It's already securing over $200 million in assets, reflecting the high demand for secure and flexible staking infrastructure. The contracts behind xSUI are audited by OtterSec and Zellic, two of the most respected firms in blockchain security, providing users with confidence in the safety and integrity of the system. And with its upcoming debut on OKX Wallet's Cryptopedia, xSUI will be introduced to an audience of more than 53 million users, accelerating adoption and awareness across global markets.

پیش‌ بینی قیمت xSUI (USD)

ارزش xSUI (XSUI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از xSUI (XSUI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت xSUI را بررسی کنید.

XSUI به ارزهای محلی

توکنومیکس xSUI (XSUI)

درک، توکنومیکس xSUI (XSUI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XSUI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره xSUI (XSUI) امروز xSUI (XSUI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XSUI به واحد USD برابر است با 2.62 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XSUI نسبت به USD چقدر است؟ $ 2.62 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XSUI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار xSUI چقدر است؟ ارزش بازار XSUI برابر است با $ 3.79M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XSUI چقدر است؟ عرضه در گردش XSUI برابر است با 1.45M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XSUI چقدر بوده است؟ XSUI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 4.17 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XSUI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XSUI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.39 USD رسید. حجم معاملات XSUI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XSUI برابر است با -- USD . آیا XSUI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XSUI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XSUI مراجعه کنید.

