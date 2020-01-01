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برترین توکن‌ های SUI استیک شده مایع بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش SUI استیک شده مایع را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0.733768
+0.26%
+0.00%
-2.19%
$ 24.16M
$ 20.18K
2
Volo Staked SUI
Volo Staked SUI
VSUI
$ 0.725501
+0.14%
+0.00%
-2.10%
$ 15.51M
$ 4.49K
3
Spring Staked SUI
Spring Staked SUI
SSUI
$ 0.703821
+0.13%
+0.01%
-1.65%
$ 5.84M
$ 721.07
4
Aftermath Staked SUI
Aftermath Staked SUI
AFSUI
$ 0.727627
+0.13%
+0.00%
-2.31%
$ 2.16M
$ 185.34K
5
xSUI
xSUI
XSUI
$ 0.692332
+0.15%
+0.00%
-2.10%
$ 168.77K
$ 519.34

سوالات متداول

توکن‌ های SUI استیک شده مایع چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های SUI استیک شده مایع به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 5 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $47.83M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن SUI استیک شده مایع چیست؟
در میان توکن‌ های دسته SUI استیک شده مایع که در MEXC رصد می‌شوند، توکن SSUI با ثبت تغییر قیمتی 0.01% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن SUI استیک شده مایع در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 5 توکن از دسته SUI استیک شده مایع را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص SUI استیک شده مایع می‌توان به HASUI, VSUI, SSUI اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته SUI استیک شده مایع چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های SUI استیک شده مایع در حال حاضر حدود $47.83M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش SUI استیک شده مایع، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.