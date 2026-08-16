قیمت امروز XPRTL

قیمت لحظه‌ ای XPRTL (PRTL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PRTL به USD برابر با $ 0 برای هر PRTL می‌ باشد.

توکن XPRTL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,954.52 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 738.13M PRTL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PRTL در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PRTL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار XPRTL (PRTL)

ارزش بازار $ 13.95K$ 13.95K $ 13.95K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K سرمایه در گردش 738.13M 738.13M 738.13M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی XPRTL برابر است با $ 13.95K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PRTL برابر است با 738.13M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.91K است.