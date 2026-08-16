قیمت امروز Xi

قیمت لحظه‌ ای Xi (XI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XI به USD برابر با $ 0 برای هر XI می‌ باشد.

توکن Xi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 315,296 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 421.00M XI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.771567 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +14.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 818.15 رسیده است.

اطلاعات بازار Xi (XI)

ارزش بازار $ 315.30K$ 315.30K $ 315.30K حجم (24 ساعته) $ 818.15$ 818.15 $ 818.15 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 748.92K$ 748.92K $ 748.92K سرمایه در گردش 421.00M 421.00M 421.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Xi برابر است با $ 315.30K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 818.15. عرضه در گردش XI برابر است با 421.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 748.92K است.