قیمت امروز x402 Singularity Layer

قیمت لحظه‌ ای x402 Singularity Layer (SGL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SGL به USD برابر با $ 0 برای هر SGL می‌ باشد.

توکن x402 Singularity Layer در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 186,502 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.94M SGL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SGL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SGL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -21.39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.24K رسیده است.

اطلاعات بازار x402 Singularity Layer (SGL)

ارزش بازار $ 186.50K$ 186.50K $ 186.50K حجم (24 ساعته) $ 2.24K$ 2.24K $ 2.24K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 186.50K$ 186.50K $ 186.50K سرمایه در گردش 998.94M 998.94M 998.94M عرضه کل 998,941,497.2432594 998,941,497.2432594 998,941,497.2432594

ارزش بازار فعلی x402 Singularity Layer برابر است با $ 186.50K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.24K. عرضه در گردش SGL برابر است با 998.94M، و عرضه کل آن 998941497.2432594 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 186.50K است.