قیمت امروز Wise Monkey

قیمت لحظه‌ ای Wise Monkey (MONKY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.51% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MONKY به USD برابر با $ 0 برای هر MONKY می‌ باشد.

توکن Wise Monkey در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 240,883 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.50T MONKY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MONKY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MONKY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان +0.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Wise Monkey (MONKY)

ارزش بازار $ 240.88K$ 240.88K $ 240.88K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 283.39K$ 283.39K $ 283.39K سرمایه در گردش 8.50T 8.50T 8.50T عرضه کل 8,499,995,353,961.4 8,499,995,353,961.4 8,499,995,353,961.4

ارزش بازار فعلی Wise Monkey برابر است با $ 240.88K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MONKY برابر است با 8.50T، و عرضه کل آن 8499995353961.4 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 283.39K است.