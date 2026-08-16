قیمت امروز wire bot

قیمت لحظه‌ ای wire bot (WIRE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.69% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WIRE به USD برابر با $ 0 برای هر WIRE می‌ باشد.

توکن wire bot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 973,481 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B WIRE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WIRE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0.00107057 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00415868 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WIRE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان +54.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 191.68K رسیده است.

اطلاعات بازار wire bot (WIRE)

ارزش بازار $ 973.48K$ 973.48K $ 973.48K حجم (24 ساعته) $ 191.68K$ 191.68K $ 191.68K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 973.48K$ 973.48K $ 973.48K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی wire bot برابر است با $ 973.48K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 191.68K. عرضه در گردش WIRE برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 973.48K است.