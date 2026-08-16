قیمت امروز Wave Swap

قیمت لحظه‌ ای Wave Swap (WAVE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WAVE به USD برابر با $ 0 برای هر WAVE می‌ باشد.

توکن Wave Swap در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23,822 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.25M WAVE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WAVE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00397888 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WAVE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -36.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Wave Swap (WAVE)

ارزش بازار $ 23.82K$ 23.82K $ 23.82K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.82K$ 23.82K $ 23.82K سرمایه در گردش 999.25M 999.25M 999.25M عرضه کل 999,249,864.375185 999,249,864.375185 999,249,864.375185

ارزش بازار فعلی Wave Swap برابر است با $ 23.82K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WAVE برابر است با 999.25M، و عرضه کل آن 999249864.375185 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.82K است.