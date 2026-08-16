قیمت امروز Wasabot

قیمت لحظه‌ ای Wasabot (BOT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.74% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOT به USD برابر با $ 0 برای هر BOT می‌ باشد.

توکن Wasabot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 537,860 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 427.10M BOT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00707837 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.01 رسیده است.

اطلاعات بازار Wasabot (BOT)

ارزش بازار $ 537.86K$ 537.86K $ 537.86K حجم (24 ساعته) $ 3.01$ 3.01 $ 3.01 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 580.16K$ 580.16K $ 580.16K سرمایه در گردش 427.10M 427.10M 427.10M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Wasabot برابر است با $ 537.86K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.01. عرضه در گردش BOT برابر است با 427.10M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 580.16K است.