قیمت امروز VitaStem

قیمت لحظه‌ ای VitaStem (VITASTEM) در حال حاضر برابر با $ 0.0059835 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VITASTEM به USD برابر با $ 0.0059835 برای هر VITASTEM می‌ باشد.

توکن VitaStem در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 50,811 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.19M VITASTEM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VITASTEM در بازه‌ ای بین $ 0.00598227 (حداقل) و $ 0.00621594 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.5982 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00598227 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VITASTEM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -24.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 12.64 رسیده است.

اطلاعات بازار VitaStem (VITASTEM)

ارزش بازار $ 50.81K$ 50.81K $ 50.81K حجم (24 ساعته) $ 12.64$ 12.64 $ 12.64 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 59.84K$ 59.84K $ 59.84K سرمایه در گردش 3.19M 3.19M 3.19M عرضه کل 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

ارزش بازار فعلی VitaStem برابر است با $ 50.81K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 12.64. عرضه در گردش VITASTEM برابر است با 3.19M، و عرضه کل آن 10000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 59.84K است.