قیمت امروز VIRUS

قیمت لحظه‌ ای VIRUS (VIRUS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VIRUS به USD برابر با $ 0 برای هر VIRUS می‌ باشد.

توکن VIRUS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 109,869 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M VIRUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VIRUS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03406607 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VIRUS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -1.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 175.90 رسیده است.

اطلاعات بازار VIRUS (VIRUS)

ارزش بازار $ 109.87K$ 109.87K $ 109.87K حجم (24 ساعته) $ 175.90$ 175.90 $ 175.90 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 109.87K$ 109.87K $ 109.87K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,961,605.8875396 999,961,605.8875396 999,961,605.8875396

ارزش بازار فعلی VIRUS برابر است با $ 109.87K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 175.90. عرضه در گردش VIRUS برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999961605.8875396 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 109.87K است.