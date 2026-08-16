قیمت امروز Vault

قیمت لحظه‌ ای Vault (V) در حال حاضر برابر با $ 0.01641666 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی V به USD برابر با $ 0.01641666 برای هر V می‌ باشد.

توکن Vault در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,641,695 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M V می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، V در بازه‌ ای بین $ 0.01536179 (حداقل) و $ 0.01648076 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.119747 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00575844 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز V طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +32.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.43K رسیده است.

اطلاعات بازار Vault (V)

ارزش بازار $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M حجم (24 ساعته) $ 1.43K$ 1.43K $ 1.43K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 99,999,727.691246 99,999,727.691246 99,999,727.691246

ارزش بازار فعلی Vault برابر است با $ 1.64M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.43K. عرضه در گردش V برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 99999727.691246 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.64M است.