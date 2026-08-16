قیمت امروز Valora

قیمت لحظه‌ ای Valora (VALORA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.83% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VALORA به USD برابر با $ 0 برای هر VALORA می‌ باشد.

توکن Valora در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,212.57 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 903.71M VALORA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VALORA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VALORA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -25.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Valora (VALORA)

ارزش بازار $ 17.21K$ 17.21K $ 17.21K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.96K$ 18.96K $ 18.96K سرمایه در گردش 903.71M 903.71M 903.71M عرضه کل 995,380,494.292829 995,380,494.292829 995,380,494.292829

ارزش بازار فعلی Valora برابر است با $ 17.21K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VALORA برابر است با 903.71M، و عرضه کل آن 995380494.292829 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.96K است.