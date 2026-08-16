قیمت امروز USTBL

قیمت لحظه‌ ای USTBL (USTBL) در حال حاضر برابر با $ 1.063 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USTBL به USD برابر با $ 1.063 برای هر USTBL می‌ باشد.

توکن USTBL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 32,037,019 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 30.13M USTBL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USTBL در بازه‌ ای بین $ 1.059 (حداقل) و $ 1.066 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.066 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04220509 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USTBL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +0.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.66K رسیده است.

اطلاعات بازار USTBL (USTBL)

ارزش بازار $ 32.04M$ 32.04M $ 32.04M حجم (24 ساعته) $ 7.66K$ 7.66K $ 7.66K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 32.04M$ 32.04M $ 32.04M سرمایه در گردش 30.13M 30.13M 30.13M عرضه کل 30,125,040.401756 30,125,040.401756 30,125,040.401756

ارزش بازار فعلی USTBL برابر است با $ 32.04M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.66K. عرضه در گردش USTBL برابر است با 30.13M، و عرضه کل آن 30125040.401756 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32.04M است.