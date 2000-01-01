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برترین توکن‌ های اکوسیستم Bitcoin بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Bitcoin را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,157.49
+0.04%
+0.39%
-2.91%
$ 1.27T
$ 2.99K
2
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002649
+0.11%
+0.19%
-9.16%
$ 1.10B
$ 23.44B
3
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2558
0.00%
-1.54%
-10.53%
$ 127.90M
$ 327.01K
4
ORDI
ORDI
ORDI
$ 3.475
+0.32%
+2.71%
-2.30%
$ 73.23M
$ 22.77K
5
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006173
-0.08%
+0.63%
-3.47%
$ 61.81M
$ 95.19M
6
USTBL
USTBL
USTBL
$ 1.062
-0.19%
0.00%
0.00%
$ 32.00M
$ 434.44
7
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010636
-0.09%
+3.64%
-4.20%
$ 22.39M
$ 6.63T
8
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO
$ 0.00003394
0.00%
+6.60%
-1.68%
$ 594.09K
$ 5.10M
9
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00407709
0.00%
+0.02%
-1.42%
$ 29.98K
$ 8.14
10
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0.0825
-0.72%
+20.12%
+14.60%
--
$ 883.06K
11
Rats
Rats
RATS
$ 0.00004068
-0.56%
+6.32%
-10.23%
--
$ 1.54B

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Bitcoin چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Bitcoin به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 11 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1266.44B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Bitcoin چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Bitcoin که در MEXC رصد می‌شوند، توکن TAP با ثبت تغییر قیمتی 20.12% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Bitcoin در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 11 توکن از دسته اکوسیستم Bitcoin را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Bitcoin می‌توان به BTC, PEPE, TRAC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Bitcoin چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Bitcoin در حال حاضر حدود $1266.44B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Bitcoin، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.