قیمت امروز USP Yield Optimized Stablecoin

قیمت لحظه‌ ای USP Yield Optimized Stablecoin (USP) در حال حاضر برابر با $ 1.12 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USP به USD برابر با $ 1.12 برای هر USP می‌ باشد.

توکن USP Yield Optimized Stablecoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,804,126 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.00M USP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USP در بازه‌ ای بین $ 1.11 (حداقل) و $ 1.12 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.37 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.026 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USP طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 219.01K رسیده است.

اطلاعات بازار USP Yield Optimized Stablecoin (USP)

ارزش بازار $ 7.80M$ 7.80M $ 7.80M حجم (24 ساعته) $ 219.01K$ 219.01K $ 219.01K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.80M$ 7.80M $ 7.80M سرمایه در گردش 7.00M 7.00M 7.00M عرضه کل 6,998,858.872935711 6,998,858.872935711 6,998,858.872935711

ارزش بازار فعلی USP Yield Optimized Stablecoin برابر است با $ 7.80M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 219.01K. عرضه در گردش USP برابر است با 7.00M، و عرضه کل آن 6998858.872935711 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.80M است.