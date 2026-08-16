قیمت امروز UpRock

قیمت لحظه‌ ای UpRock (UPT) در حال حاضر برابر با $ 0.00238944 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UPT به USD برابر با $ 0.00238944 برای هر UPT می‌ باشد.

توکن UpRock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 518,663 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 216.89M UPT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UPT در بازه‌ ای بین $ 0.00237128 (حداقل) و $ 0.00242667 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03765864 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00154873 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UPT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.13% و در هفت روز اخیر به میزان +2.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.80K رسیده است.

اطلاعات بازار UpRock (UPT)

ارزش بازار $ 518.66K$ 518.66K $ 518.66K حجم (24 ساعته) $ 1.80K$ 1.80K $ 1.80K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M سرمایه در گردش 216.89M 216.89M 216.89M عرضه کل 974,185,234.0878228 974,185,234.0878228 974,185,234.0878228

ارزش بازار فعلی UpRock برابر است با $ 518.66K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.80K. عرضه در گردش UPT برابر است با 216.89M، و عرضه کل آن 974185234.0878228 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.33M است.