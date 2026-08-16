قیمت امروز TPRO Network

قیمت لحظه‌ ای TPRO Network (TPRO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TPRO به USD برابر با $ 0 برای هر TPRO می‌ باشد.

توکن TPRO Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 795,843 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.14B TPRO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TPRO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02631995 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TPRO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +6.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 42.75 رسیده است.

اطلاعات بازار TPRO Network (TPRO)

ارزش بازار $ 795.84K$ 795.84K $ 795.84K حجم (24 ساعته) $ 42.75$ 42.75 $ 42.75 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 795.84K$ 795.84K $ 795.84K سرمایه در گردش 1.14B 1.14B 1.14B عرضه کل 1,136,687,868.296125 1,136,687,868.296125 1,136,687,868.296125

ارزش بازار فعلی TPRO Network برابر است با $ 795.84K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 42.75. عرضه در گردش TPRO برابر است با 1.14B، و عرضه کل آن 1136687868.296125 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 795.84K است.