قیمت امروز The Runner

قیمت لحظه‌ ای The Runner (SAMBA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 21.69% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SAMBA به USD برابر با $ 0 برای هر SAMBA می‌ باشد.

توکن The Runner در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 32,663 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.69M SAMBA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SAMBA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SAMBA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +183.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Runner (SAMBA)

ارزش بازار $ 32.66K$ 32.66K $ 32.66K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 32.66K$ 32.66K $ 32.66K سرمایه در گردش 999.69M 999.69M 999.69M عرضه کل 999,686,845.493927 999,686,845.493927 999,686,845.493927

ارزش بازار فعلی The Runner برابر است با $ 32.66K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SAMBA برابر است با 999.69M، و عرضه کل آن 999686845.493927 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32.66K است.