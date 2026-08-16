قیمت امروز The Bubbleheads

قیمت لحظه‌ ای The Bubbleheads (BUBBLE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BUBBLE به USD برابر با $ 0 برای هر BUBBLE می‌ باشد.

توکن The Bubbleheads در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,178.16 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.78M BUBBLE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BUBBLE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00389035 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BUBBLE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.45% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Bubbleheads (BUBBLE)

ارزش بازار $ 16.18K$ 16.18K $ 16.18K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.18K$ 16.18K $ 16.18K سرمایه در گردش 999.78M 999.78M 999.78M عرضه کل 999,782,641.46479 999,782,641.46479 999,782,641.46479

ارزش بازار فعلی The Bubbleheads برابر است با $ 16.18K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BUBBLE برابر است با 999.78M، و عرضه کل آن 999782641.46479 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.18K است.