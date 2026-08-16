قیمت امروز Testicle

قیمت لحظه‌ ای Testicle (TESTICLE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TESTICLE به USD برابر با $ 0 برای هر TESTICLE می‌ باشد.

توکن Testicle در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 914,014 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.91M TESTICLE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TESTICLE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02315462 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TESTICLE طی یک ساعت گذشته به میزان -3.27% و در هفت روز اخیر به میزان -36.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 101.73K رسیده است.

اطلاعات بازار Testicle (TESTICLE)

ارزش بازار $ 914.01K$ 914.01K $ 914.01K حجم (24 ساعته) $ 101.73K$ 101.73K $ 101.73K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 914.01K$ 914.01K $ 914.01K سرمایه در گردش 999.91M 999.91M 999.91M عرضه کل 999,909,781.515589 999,909,781.515589 999,909,781.515589

ارزش بازار فعلی Testicle برابر است با $ 914.01K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 101.73K. عرضه در گردش TESTICLE برابر است با 999.91M، و عرضه کل آن 999909781.515589 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 914.01K است.