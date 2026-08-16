قیمت امروز TACHI

قیمت لحظه‌ ای TACHI (TACHI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TACHI به USD برابر با $ 0 برای هر TACHI می‌ باشد.

توکن TACHI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 32,135 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B TACHI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TACHI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TACHI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.84% و در هفت روز اخیر به میزان -19.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار TACHI (TACHI)

ارزش بازار $ 32.14K$ 32.14K $ 32.14K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 32.14K$ 32.14K $ 32.14K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی TACHI برابر است با $ 32.14K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TACHI برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32.14K است.