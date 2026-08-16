قیمت امروز SVM Claw

قیمت لحظه‌ ای SVM Claw (SVM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SVM به USD برابر با $ 0 برای هر SVM می‌ باشد.

توکن SVM Claw در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 29,854 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SVM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SVM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SVM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -36.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SVM Claw (SVM)

ارزش بازار $ 29.85K$ 29.85K $ 29.85K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 29.85K$ 29.85K $ 29.85K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی SVM Claw برابر است با $ 29.85K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SVM برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.85K است.