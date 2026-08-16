قیمت امروز Surplus intelligence

قیمت لحظه‌ ای Surplus intelligence (SURPLUS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SURPLUS به USD برابر با $ 0 برای هر SURPLUS می‌ باشد.

توکن Surplus intelligence در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,008,553 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B SURPLUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SURPLUS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SURPLUS طی یک ساعت گذشته به میزان -1.12% و در هفت روز اخیر به میزان -35.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Surplus intelligence (SURPLUS)

ارزش بازار $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Surplus intelligence برابر است با $ 3.01M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SURPLUS برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.01M است.