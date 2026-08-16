قیمت امروز StrikeBit AI

قیمت لحظه‌ ای StrikeBit AI (STRIKE) در حال حاضر برابر با $ 0.00358434 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 13.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STRIKE به USD برابر با $ 0.00358434 برای هر STRIKE می‌ باشد.

توکن StrikeBit AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 752,908 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 209.90M STRIKE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STRIKE در بازه‌ ای بین $ 0.0034169 (حداقل) و $ 0.00435388 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.1439 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0034169 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STRIKE طی یک ساعت گذشته به میزان +1.51% و در هفت روز اخیر به میزان -57.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 164.76K رسیده است.

اطلاعات بازار StrikeBit AI (STRIKE)

ارزش بازار $ 752.91K$ 752.91K $ 752.91K حجم (24 ساعته) $ 164.76K$ 164.76K $ 164.76K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.17M$ 7.17M $ 7.17M سرمایه در گردش 209.90M 209.90M 209.90M عرضه کل 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی StrikeBit AI برابر است با $ 752.91K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 164.76K. عرضه در گردش STRIKE برابر است با 209.90M، و عرضه کل آن 2000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.17M است.