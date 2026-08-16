قیمت امروز Stobox Token

قیمت لحظه‌ ای Stobox Token (STBU) در حال حاضر برابر با $ 0.00116633 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 13.76% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STBU به USD برابر با $ 0.00116633 برای هر STBU می‌ باشد.

توکن Stobox Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 148,707 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 125.00M STBU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STBU در بازه‌ ای بین $ 0.00116617 (حداقل) و $ 0.00138744 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.449805 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STBU طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +20.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 296.69 رسیده است.

اطلاعات بازار Stobox Token (STBU)

ارزش بازار $ 148.71K$ 148.71K $ 148.71K حجم (24 ساعته) $ 296.69$ 296.69 $ 296.69 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 174.95K$ 174.95K $ 174.95K سرمایه در گردش 125.00M 125.00M 125.00M عرضه کل 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

ارزش بازار فعلی Stobox Token برابر است با $ 148.71K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 296.69. عرضه در گردش STBU برابر است با 125.00M، و عرضه کل آن 150000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 174.95K است.