قیمت امروز Staked INV

قیمت لحظه‌ ای Staked INV (SINV) در حال حاضر برابر با $ 10.95 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SINV به USD برابر با $ 10.95 برای هر SINV می‌ باشد.

توکن Staked INV در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,472,574 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 143.37K SINV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SINV در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 11.46 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 7.82 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SINV طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -- تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 488.78 رسیده است.

اطلاعات بازار Staked INV (SINV)

ارزش بازار $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M حجم (24 ساعته) $ 488.78$ 488.78 $ 488.78 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M سرمایه در گردش 143.37K 143.37K 143.37K عرضه کل 143,369.2871338722 143,369.2871338722 143,369.2871338722

ارزش بازار فعلی Staked INV برابر است با $ 1.47M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 488.78. عرضه در گردش SINV برابر است با 143.37K، و عرضه کل آن 143369.2871338722 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.47M است.