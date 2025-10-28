قیمت لحظه‌ ای SoulPeg USD امروز برابر است با 0.999878 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SPUSD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SPUSD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای SoulPeg USD امروز برابر است با 0.999878 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SPUSD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SPUSD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت SoulPeg USD (SPUSD)

قیمت لحظه‌ ای 1 SPUSD به USD:

$0.999878
$0.999878
0.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای SoulPeg USD (SPUSD)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:10:07 (UTC+8)

اطلاعات قیمت SoulPeg USD (SPUSD) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.997536
$ 0.997536
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.005
$ 1.005
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.997536
$ 0.997536

$ 1.005
$ 1.005

$ 1.014
$ 1.014

$ 0.97149
$ 0.97149

-0.23%

-0.06%

-0.28%

-0.28%

قیمت لحظه‌ ای SoulPeg USD (SPUSD) برابر است با $0.999878. در 24 ساعت گذشته، SPUSD در بازه قیمتی حداقل $ 0.997536 تا حداکثر $ 1.005 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SPUSD برابر با $ 1.014 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.97149 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SPUSD در یک ساعت گذشته -0.23%، در 24 ساعت گذشته -0.06% و در 7 روز گذشته -0.28% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار SoulPeg USD (SPUSD)

$ 1.73M
$ 1.73M

--
----

$ 1.73M
$ 1.73M

1.73M
1.73M

1,730,437.303406
1,730,437.303406

ارزش بازار فعلی SoulPeg USD برابر است با $ 1.73M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SPUSD برابر است با 1.73M، و عرضه کل آن 1730437.303406 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.73M است.

تاریخچه قیمت SoulPeg USD (SPUSD) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت SoulPeg USD به USD به میزان $ -0.0006764152501118 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت SoulPeg USD به USD به میزان $ -0.0031242187 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت SoulPeg USD به USD به میزان $ -0.0003311595 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت SoulPeg USD به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0006764152501118-0.06%
30 روز$ -0.0031242187-0.31%
60 روز$ -0.0003311595-0.03%
90 روز$ 0--

SoulPeg USDSPUSD چیست

SoulPeg USD (SPUSD) is a BEP-20 stablecoin wrapper for the non-transferable sUSDC deposit token. Users mint SPUSD by wrapping sUSDC and can always unwrap back to sUSDC; on redeem, SPUSD is burned. The $1 target is maintained on-chain by a simple market-making bot that trades the SPUSD/USDC v2 pool on PancakeSwap and by reserves deployed in transparent lending strategies (currently Venus). Contracts are verified on BscScan, liquidity is partially time-locked via PinkLock, and all docs/code are public.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت SoulPeg USD (USD)

ارزش SoulPeg USD (SPUSD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SoulPeg USD (SPUSD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SoulPeg USD را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SoulPeg USD را بررسی کنید!

SPUSD به ارزهای محلی

توکنومیکس SoulPeg USD (SPUSD)

درک، توکنومیکس SoulPeg USD (SPUSD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SPUSD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SoulPeg USD (SPUSD)

امروز SoulPeg USD (SPUSD) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SPUSD به واحد USD برابر است با 0.999878 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SPUSD نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SPUSD نسبت به USD برابر است با $ 0.999878. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار SoulPeg USD چقدر است؟
ارزش بازار SPUSD برابر است با $ 1.73M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SPUSD چقدر است؟
عرضه در گردش SPUSD برابر است با 1.73M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SPUSD چقدر بوده است؟
SPUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.014 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SPUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SPUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.97149 USD رسید.
حجم معاملات SPUSD چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SPUSD برابر است با -- USD.
آیا SPUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SPUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SPUSD مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:10:07 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,867.59

$4,096.12

$0.05648

$200.71

$4.2912

$4,096.12

$113,867.59

$200.71

$2.6272

$1,137.90

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001126

$0.0000000000000001482

$0.1638

$0.04514

$0.03697

$0.0000000000194

