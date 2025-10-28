SoulPeg USDSPUSD چیست

SoulPeg USD (SPUSD) is a BEP-20 stablecoin wrapper for the non-transferable sUSDC deposit token. Users mint SPUSD by wrapping sUSDC and can always unwrap back to sUSDC; on redeem, SPUSD is burned. The $1 target is maintained on-chain by a simple market-making bot that trades the SPUSD/USDC v2 pool on PancakeSwap and by reserves deployed in transparent lending strategies (currently Venus). Contracts are verified on BscScan, liquidity is partially time-locked via PinkLock, and all docs/code are public.

توکنومیکس SoulPeg USD (SPUSD)

درک، توکنومیکس SoulPeg USD (SPUSD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SPUSD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SoulPeg USD (SPUSD) امروز SoulPeg USD (SPUSD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SPUSD به واحد USD برابر است با 0.999878 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SPUSD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.999878 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SPUSD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SoulPeg USD چقدر است؟ ارزش بازار SPUSD برابر است با $ 1.73M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SPUSD چقدر است؟ عرضه در گردش SPUSD برابر است با 1.73M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SPUSD چقدر بوده است؟ SPUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.014 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SPUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SPUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.97149 USD رسید. حجم معاملات SPUSD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SPUSD برابر است با -- USD . آیا SPUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SPUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SPUSD مراجعه کنید.

