قیمت امروز SOULGUY

قیمت لحظه‌ ای SOULGUY (SOULGUY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOULGUY به USD برابر با $ 0 برای هر SOULGUY می‌ باشد.

توکن SOULGUY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,640.93 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.95M SOULGUY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOULGUY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02939756 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOULGUY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.29% و در هفت روز اخیر به میزان -5.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SOULGUY (SOULGUY)

ارزش بازار $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K سرمایه در گردش 998.95M 998.95M 998.95M عرضه کل 998,946,835.41368 998,946,835.41368 998,946,835.41368

ارزش بازار فعلی SOULGUY برابر است با $ 11.64K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SOULGUY برابر است با 998.95M، و عرضه کل آن 998946835.41368 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.64K است.