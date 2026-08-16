قیمت امروز Solano

قیمت لحظه‌ ای Solano (SOLANO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOLANO به USD برابر با $ 0 برای هر SOLANO می‌ باشد.

توکن Solano در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23,776 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 988.18M SOLANO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOLANO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOLANO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.29% و در هفت روز اخیر به میزان +15.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Solano (SOLANO)

ارزش بازار $ 23.78K$ 23.78K $ 23.78K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.78K$ 23.78K $ 23.78K سرمایه در گردش 988.18M 988.18M 988.18M عرضه کل 988,183,483.444394 988,183,483.444394 988,183,483.444394

ارزش بازار فعلی Solano برابر است با $ 23.78K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SOLANO برابر است با 988.18M، و عرضه کل آن 988183483.444394 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.78K است.