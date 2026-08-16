قیمت امروز Solanium

قیمت لحظه‌ ای Solanium (SLIM) در حال حاضر برابر با $ 0.00305762 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.63% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SLIM به USD برابر با $ 0.00305762 برای هر SLIM می‌ باشد.

توکن Solanium در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 305,768 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 99.99M SLIM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SLIM در بازه‌ ای بین $ 0.00304525 (حداقل) و $ 0.00308378 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.5 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00302084 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SLIM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.28% و در هفت روز اخیر به میزان -9.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 75.55 رسیده است.

اطلاعات بازار Solanium (SLIM)

ارزش بازار $ 305.77K$ 305.77K $ 305.77K حجم (24 ساعته) $ 75.55$ 75.55 $ 75.55 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 305.77K$ 305.77K $ 305.77K سرمایه در گردش 99.99M 99.99M 99.99M عرضه کل 99,991,885.697614 99,991,885.697614 99,991,885.697614

ارزش بازار فعلی Solanium برابر است با $ 305.77K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 75.55. عرضه در گردش SLIM برابر است با 99.99M، و عرضه کل آن 99991885.697614 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 305.77K است.