قیمت امروز Snappy

قیمت لحظه‌ ای Snappy (SNAP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SNAP به USD برابر با $ 0 برای هر SNAP می‌ باشد.

توکن Snappy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 197,636 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SNAP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SNAP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00403798 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SNAP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +16.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.95 رسیده است.

اطلاعات بازار Snappy (SNAP)

ارزش بازار $ 197.64K$ 197.64K $ 197.64K حجم (24 ساعته) $ 6.95$ 6.95 $ 6.95 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 197.64K$ 197.64K $ 197.64K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Snappy برابر است با $ 197.64K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.95. عرضه در گردش SNAP برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 197.64K است.