قیمت امروز SleuthAI

قیمت لحظه‌ ای SleuthAI (SLEUTH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.81% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SLEUTH به USD برابر با $ 0 برای هر SLEUTH می‌ باشد.

توکن SleuthAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 36,794 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B SLEUTH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SLEUTH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SLEUTH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -6.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SleuthAI (SLEUTH)

ارزش بازار $ 36.79K$ 36.79K $ 36.79K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 36.79K$ 36.79K $ 36.79K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی SleuthAI برابر است با $ 36.79K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SLEUTH برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 36.79K است.