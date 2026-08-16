قیمت امروز Slerf

قیمت لحظه‌ ای Slerf (SLERF) در حال حاضر برابر با $ 0.00196404 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SLERF به USD برابر با $ 0.00196404 برای هر SLERF می‌ باشد.

توکن Slerf در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,963,998 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M SLERF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SLERF در بازه‌ ای بین $ 0.00196345 (حداقل) و $ 0.00196634 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02088694 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00188974 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SLERF طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 263.01 رسیده است.

اطلاعات بازار Slerf (SLERF)

ارزش بازار $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M حجم (24 ساعته) $ 263.01$ 263.01 $ 263.01 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,994,552.4169406 999,994,552.4169406 999,994,552.4169406

ارزش بازار فعلی Slerf برابر است با $ 1.96M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 263.01. عرضه در گردش SLERF برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999994552.4169406 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.96M است.